В Челябинской области за день обнаружили 405 заболевших коронавирусом

Уже более 102 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области зарегистрировали 405 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди вновь заболевших – семь школьников.

Сейчас от Covid-19 в регионе лечатся 10 тыс. 996 человек.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 26 человек.

За все время эпидемии в регионе выявили 102 тыс. 291 случай коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru