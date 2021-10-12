В Челябинской области за день обнаружили 405 заболевших коронавирусом

Уже более 102 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом
Фото: Валентина ВАГАНОВА
За последние сутки в Челябинской области зарегистрировали 405 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди вновь заболевших – семь школьников.
Сейчас от Covid-19 в регионе лечатся 10 тыс. 996 человек.
По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 26 человек.
За все время эпидемии в регионе выявили 102 тыс. 291 случай коронавируса.
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