Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье12 октября 2021 9:52

В Челябинской области за день обнаружили 405 заболевших коронавирусом

Умерли еще 26 больных
Елена КОЛЧИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Уже более 102 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом

Уже более 102 тыс. южноуральцев заболели коронавирусом

Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области зарегистрировали 405 новых случаев заболевания коронавирусом. Среди вновь заболевших – семь школьников.

Сейчас от Covid-19 в регионе лечатся 10 тыс. 996 человек.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от ковидной пневмонии скончались 26 человек.

За все время эпидемии в регионе выявили 102 тыс. 291 случай коронавируса.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru