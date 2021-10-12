Умер первый официальный представитель СК РФ Владимир Маркин, он был родом из Челябинска

Владимир Маркин в гостях у федеральной редакции «Комсомольской правды» Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 12 октября, стало известно о смерти первого официального представителя Следственного комитета Российской Федерации Владимира Маркина. Генерал-майор юстиции был родом из Челябинска.

— Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью, неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела. Будучи журналистом высокого класса, Владимир Иванович весь свой богатый опыт успешно применял в качестве официального представителя Следственного комитета России. Человек с четкой гражданской позицией, он всегда своевременно отвечал на вызовы и попытки дискредитировать следствие, в том числе исходившие из-за рубежа, — говорится в официальном сообщении Следственного комитета России.

Владимир Маркин родился в Челябинске 23 ноября 1956 года. После окончания журфака МГУ в 1985 году он вернулся в родной город и работал корреспондентом газеты «Вечерний Челябинск». Но уже на следующий год Владимир Маркин переехал в столицу. Там он работал на Всесоюзном радио, на Центральном телевидении СССР, во ВГТРК.

Он был ведущим программ «Следствие по делу» на ОТР и «Следствие покажет с Владимиром Маркиным» на «Первом канале».

В сентябре 2007 года, когда был создан Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации, Маркина назначили на пост руководителя управления взаимодействия со средствами массовой информации. А в июне 2011 назначен руководителем управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации. В сентябре 2016 года подал рапорт на увольнение, после чего вошел в состав Общественного совета при СК России. Редакция КП-Челябинск выражает соболезнования родным и близким Владимира Маркина.

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