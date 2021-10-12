Алексей Текслер предложил на Госсовете по ЖКХ принять программу модернизации систем очистных сооружений

Фото: пресс-служба губернатора.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выступил на заседании комиссии Госсовета по ЖКХ. Он высказался о необходимости принять новую федеральную программу по строительству и реконструкции объектов водоотведения.

Заседание комиссии Госсовета по ЖКХ провел зампредседателя Правительства России Марат Хуснуллин. С докладами выступили министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирек Файзуллин, гендиректор Фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин.

— Если смотреть на износ очистных сооружений, насосных станций, сетей водоотведения, то можем констатировать, что эта проблема — одна из самых сложных в настоящий момент в сфере ЖКХ, — отметил Алексей Текслер. — В целом по стране цена вопроса только по готовым проектам — примерно 200 млрд рублей.

При этом единственным источником возврата вложенных средств не могут быть только тарифные решения, так как рост тарифов ограничен. Необходимы дополнительные средства в виде капитальных грантов. По мнению главы региона, для решения проблем очистных сооружений и сетей канализации в регионах нужна отдельная программа.

По итогу совещания участники комиссии Госсовета поддержали инициативу Алексея Текслера.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru