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Общество12 октября 2021 12:04

Хозяин угнанного автомобиля в Челябинске не может получить страховку из-за пропавшего вещдока

В полиции проводят проверку
Елена КОЛЧИНА
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Чтобы получить компенсацию, необходим полный комплект ключей

Чтобы получить компенсацию, необходим полный комплект ключей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Житель Челябинска не может получить страховую выплату за дорогостоящий автомобиль. В прошлом году у мужчины угнали «Kia Sorento». Владелец передал сохранившиеся у него ключи от машины в полицию как вещественное доказательство. Но машина не нашлась, а вслед за ней таинственным образом пропали и ключи. Без них в страховой компании не получается оформить необходимые документы.

В челябинском управлении полиции пока не сообщают подробностей ситуации.

— Проводится служебная проверка, — объяснили в УМВД.

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