Хозяин угнанного автомобиля в Челябинске не может получить страховку из-за пропавшего вещдока

Чтобы получить компенсацию, необходим полный комплект ключей
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Житель Челябинска не может получить страховую выплату за дорогостоящий автомобиль. В прошлом году у мужчины угнали «Kia Sorento». Владелец передал сохранившиеся у него ключи от машины в полицию как вещественное доказательство. Но машина не нашлась, а вслед за ней таинственным образом пропали и ключи. Без них в страховой компании не получается оформить необходимые документы.
В челябинском управлении полиции пока не сообщают подробностей ситуации.
— Проводится служебная проверка, — объяснили в УМВД.
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