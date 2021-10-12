В Челябинской области из-за коронавируса изолировали 18 классов в девяти школах

С начала учебного года коронавирус выявили у 133 школьников. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Челябинской области с начала учебного года, по данным минздрава, коронавирус выявили у 133 школьников, за минувшие сутки — у семи. Как сообщили КП-Челябинск в пресс-службе регионального минобра, по предписанию Роспотребнадзора на сегодняшний день из-за COVID-19 изолированы 18 классов в девяти школах Снежинска, Южноуральска, Карталинского и Варненского районов.

— Карантинные мероприятия по ОРВИ завершаются во многих школах, все больше классов выходит на учебу, — рассказала пресс-секретарь министерства образования и науки Челябинской области Светлана Платонова. — На данный момент на карантине по ОРВИ находятся 205 классов в 94 школах (на прошлой неделе — 491 класс в 156 школах. — Прим. автора). Полностью закрыта на карантин по ОРВИ одна школа в Аргаяшском районе.

Из-за случаев COVID-19, по данным Светланы Платоновой, изолированы 18 классов в девяти школах Снежинска, Южноуральска, Карталинского и Варненского районов.

— По предписанию Роспотребнадзора изолированы 17 групп в 15 детских садах Челябинской области, — уточнила Светлана Платонова. — На карантин по ОРВИ полностью закрыто два дестких сада в Аргаяшском и Каслинском районах.

В октябре, по данным министерства здравоохранения Челябинской области, коронавирусом заболел 51 школьник. С 1 по 30 сентября — COVID-19 выявили у 82 учеников.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru