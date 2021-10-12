У сотрудницы челябинского МУПа отобрали незаконно полученные 5,2 млн рублей

Женщина брала деньги у бизнесменов за противоправные операции Фото: Анастасия Осипова

С сотрудницы челябинского МУП «ЧКТС» взыскали 5,2 млн рублей. Эти деньги женщина получила в качестве взяток и участвуя в коммерческом подкупе.

Как рассказали в пресс-службе областной прокуратуры, челябинка работала начальником абонентской службы «ЧКТС» в 2014 и 2015 годах. Предприниматели платили ей за занижение показателей потребления теплоэнергии и незаконное возобновление отопления.

Часть незаконно полученных денег женщина положила в банк, получив доход по вкладу.

Теперь Курчатовский районный суд взыскал все вырученные горожанкой деньги в пользу государства. Решение подтвердила судебная коллегия по гражданским делам Челябинского областного суда.

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