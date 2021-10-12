«Трактор» успешно завершил дальневосточную серию очередной победой над «Адмиралом»

"Трактор" во Владивостоке одержал пятую победу подряд. Фото ХК "Адмирал".

До повторного матча с клубом из Владивостока черно-белые одержали три победы. В Хабаровске дважды обыграли «Амур» и вчера, 11 октября — «Адмирал».

Сегодня 12 октября снова поединок с «моряками». К концу второго периода установился равный счет на табло. У челябинцев отличились Никита Тертышный и Сергей Калинин. У «Адмирала» — Владислав Ушенин и Джош Кестнер.

В третьем периоде легионеры Ник Бэйлен и Тему Пулккинен забросили две шайбы, которые и оказались победными. Итог противостояния во Владивостоке — 4:2 в пользу «Трактора». Отметим, что это уже пятая подряд победа челябинцев в чемпионате КХЛ.

Однако в этом плане магнитогорский "Металлург" оказался еще круче - на счету Магнитки уже 13 побед кряду!

15 октября «Трактор» начнет домашнюю серия из четырех матчей. Первый соперник — ХК «Сочи» во главе с экс-игроком и бывшим тренером «медведей» Андреем Назаровым.

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