Работодатели Челябинской области получат субсидию за трудоустройство

Как получить субсидию, разъясняют в центре занятости населения. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Служба занятости населения Челябинской области заключила более 170 соглашений на предоставление субсидии за трудоустройство более 500 граждан. Льготу получат работодатели, которые нанимают людей, испытывающих трудности в поиске работы.

Так компании согласились взять на работу 36 человек после отбывания наказания,

301 подростка, 112 жителей моногородов, где нет работы, 79 инвалидов.

— Также заключены соглашения с 7 безработными гражданами из моногородов, которые получат субсидию на создание собственного дела , — отметили в Службе занятости населения региона.

По данным на 12 октября, в Челябинской области зарегистрировано более 18 тысяч безработных, что на 2,5 тысячи меньше, чем в прошлом месяце. Тем не менее, 142 организации сообщили о предстоящем увольнении 1836 человек, 7 компаний из них планируют массово сократить сотрудников.

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