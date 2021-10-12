За невыполнение обязательной вакцинации предприятия Челябинска могу закрыть на 90 суток

В Челябинске полицейские проверяют торговые комплексы на соблюдение мер против коронавируса. Фото: мэрия Челябинска.

Глава Челябинска Наталья Котова встретилась с руководителями компаний, которых коснулась обязательная вакцинация. На совещание пришли представители торговых и развлекательных комплексов, предприятий обслуживания населения, транспортной и социальной сферы.

11 октября в силу вступило постановление главного санитарного врача по Челябинской области Анатолия Семенова «О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции отдельным категориям граждан». Документ обязывает привить против COVID-19 граждан в возрасте от 18 лет и старше, выполняющим работы и оказывающим услуги населению.

— Исполнение данного документа полностью лежит на работодателе. Это в ваших же интересах, чтобы ваши сотрудники не болели, не болели их семьи, — отметила мэр Наталья Котова. — Заболевший сотрудник сферы обслуживания и оказания услуг — потенциально опасен для окружающих. Если ваши сотрудники научились находиться на рабочих местах в масках, то посетителей не всегда контролируют, лишь в единичных случаях мы видим, что принимаются меры. Аналогичная ситуация на транспорте — водитель в маске, пассажиры, как правило, без них.

За соблюдением постановления главного санитарного врача будут следить сотрудники правоохранительных органов и Роспотребнадзора, которые также пришли на встречу с мэром. За нарушение предприятия будут штрафовать, а могут и приостановить их деятельность на 90 суток.

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