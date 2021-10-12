Молодой инструктор спас тонущего мужчину в карьере парка Гагарина в Челябинске

Фото: МЧС по Челябинской области

19-летний инструктор веревочного парка Владимир Евсеев спас мужчину, который тонул в карьере парка Гагарина в Челябинске. Геройский поступок парень совершил 3 сентября. Однако узнали об этом только сейчас, когда к сотрудникам МЧС обратилась мама коллеги Владимира с просьбой о поощрении.

3 сентября инструктор веревочного парка Владимир Евсеев проходил мимо карьера и увидел, как мужчина уже уходит под воду, он был уже не в силах позвать на помощь. Инструктор быстро снял обувь, снаряжение и поплыл в сторону тонущего. Подплыв, Владимир перевернул пожилого мужчину 65-70 лет на спину, взял под плечи и поплыл обратно. Помог вытащить пострадавшего другой челябинец, стоявший на берегу. Очевидцы вызвали скорую помощь и рассказали, что пенсионер рыбачил на краю карьера, внезапно потерял сознание и упал в воду.

— Убедившись, что он дышит, проверил ротовую полость на наличие инородных тел и перевернул на живот, положив на его же руку, — рассказал о своих действиях Владимир Евсеев. — Затем переоделся и обработал несколько порезов. Мне сообщили, что когда приехала медицинская бригада, он пришел в себя и даже отвечал на вопросы.

Сейчас МЧС по Челябинской области оформляет документы, чтобы представить парня к награде.

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