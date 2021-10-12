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Происшествия12 октября 2021 19:31

Машина въехала в остановку в Челябинске в районе Галактики развлечений, есть пострадавшие

На место аварии приехали 5 машин скорой помощи
Ольга ЩАПИНА
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Врачи пытаются реанимировать потерпевшего.

Врачи пытаются реанимировать потерпевшего.

Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Крупная авария произошла на остановке на пересечении Комсомольского проспекта и Косарева. Как сообщают очевидцы, машина въехала в остановку общественного транспорта. На место прибыли 5 машин скорой помощи. На видео видно, как врачи проводят реанимационные действия с пострадавшим.

Подробности аварии выясняются.

Авария на Комсомольском проспекте

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