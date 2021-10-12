Машина въехала в остановку в Челябинске в районе Галактики развлечений, есть пострадавшие

Врачи пытаются реанимировать потерпевшего.
Фото: Предоставлено "Комсомолке"
Крупная авария произошла на остановке на пересечении Комсомольского проспекта и Косарева. Как сообщают очевидцы, машина въехала в остановку общественного транспорта. На место прибыли 5 машин скорой помощи. На видео видно, как врачи проводят реанимационные действия с пострадавшим.
Подробности аварии выясняются.
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