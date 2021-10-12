Машина въехала в остановку в Челябинске в районе Галактики развлечений, есть пострадавшие

Врачи пытаются реанимировать потерпевшего. Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Крупная авария произошла на остановке на пересечении Комсомольского проспекта и Косарева. Как сообщают очевидцы, машина въехала в остановку общественного транспорта. На место прибыли 5 машин скорой помощи. На видео видно, как врачи проводят реанимационные действия с пострадавшим.

Подробности аварии выясняются.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru