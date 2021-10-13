Браконьеры в Челябинской области причинили ущерб на 13 млн рублей

Фото: министерство экологии Челябинской области

Ущерб, причиненный с начала года незаконной охотой в Челябинской области, составил 13,2 млн рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве экологии. Браконьеры убивали птиц, пушных и копытных животных.

С начала года сотрудники охотнадзора зарегистрировали 325 нарушений в сфере охраны животного мира, к ответственности привлекли 243 браконьеров. Нарушителям выписали штрафы общим счетом на 328 тыс. рублей.

Замминистра экологии Челябинской области Виталий Безруков рассказал, что нарушения на охоте не только вредят экосистемам, но и несут опасность для самих охотников.

— В темное время суток охотники должны надевать светоотражающие жилеты, охота с применением тепловизоров и ночных прицелов должна осуществляться исключительно с обустроенных вышек. Иная охота с тепловизорами запрещена. Соблюдение законодательства и правил охоты позволит исключить вероятность возникновения несчастных случаев, — уточнил Виталий Безруков.

Напомним, в начале октября на охоте был серьезно ранен председатель Еткульского районного суда.

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