Границы нацпарка «Таганай» изменили ради катания по горам

Фото: нацпарк "Таганай"

Неизвестные попытались самовольно изменить границы национального парка «Таганай» в Челябинской области. Они оторвали пограничный аншлаг, перенесли его на 600 метров вглубь парка, а на новом месте примотали к дереву проволокой.

В нацпарке подозревают, что аншлаг переместил кто-то из любителей катания на вездеходах, квадроциклах или другой технике. Дело в том, что уже почти семь лет стоянка и проезд механизированных транспортных средств на территории нацпарка запрещены. Вероятно, неизвестные хотели схитрить, избежав наказания за запрет.

— Усилия бесполезны: аншлаг вернут на место, а рядом уже установили шлагбаум, перегораживающий потенциальный проезд, — сообщили в пресс-службе «Таганая».

Фото: нацпарк "Таганай"

Там рассказали также, что в 2021 году на нарушителей запрета на катание по парку составили 44 протокола.

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