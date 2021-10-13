В Челябинской области 15 октября стартует перепись населения

Последняя перепись населения проходила в 2010 году. Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ

Контролеры Всероссийской переписи населения вышли на свои участки. В Челябинской области заканчиваются приготовления к масштабному мероприятию. Заполнять данные можно будет уже с 15 октября.

— На территории Челябинской области в работе задействованы 1004 контролера, — сообщает Челябинскстат. — Предварительно все они прошли специальное обучение. Контролеры обходят территории своих переписных участков, сверяют наличие жилых строений с теми списками, которые были сформированы ранее. Списки строений загружены в планшеты. По результатам проверки в них будут внесены изменения.

Последняя перепись населения была в 2010 году. На этот раз принять участие можно онлайн на сайте Госуслуг с 15 октября по 8 ноября. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал южноуральцев заполнить данные на Госуслугах, так как только перепись дает объективные данные.

— Нужна актуальная информация, чтобы четко выстраивать социальную политику, развивать экономику, укреплять безопасность нашей страны, — отметил глава региона. — Насколько полной и достоверной будет эта информация, зависит от нас с вами.

При обходе жилых помещений переписчики будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно на участках в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru