На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись грузовик и две легковые машины

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com
Серьезная авария случилась 13 октября на автодороге М-5 под Миассом. По предварительным данным, в ДТП рядом с путепроводом попали две легковые машины и грузовик.
Большегруз после аварии оказался в кювете. Фотоснимки с места ДТП опубликовали в соцсетях.
Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com
На кадрах видно, что автомобили получили значительные повреждения. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники полиции.
Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com
— Сейчас выясняют обстоятельства аварии, — сообщили в региональном управлении ГИБДД.
Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru