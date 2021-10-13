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Происшествия13 октября 2021 11:33

На трассе М-5 в Челябинской области столкнулись грузовик и две легковые машины

Авария произошла в окрестностях Миасса
Елена КОЛЧИНА
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Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

Серьезная авария случилась 13 октября на автодороге М-5 под Миассом. По предварительным данным, в ДТП рядом с путепроводом попали две легковые машины и грузовик.

Большегруз после аварии оказался в кювете. Фотоснимки с места ДТП опубликовали в соцсетях.

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

На кадрах видно, что автомобили получили значительные повреждения. На месте происшествия работают полицейские и сотрудники полиции.

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

— Сейчас выясняют обстоятельства аварии, — сообщили в региональном управлении ГИБДД.

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

Фото: Трасса М5 Уфа - Челябинск/vk.com

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