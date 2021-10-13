Сотрудника УралГУФКа уличили в получении взятки

Один из руководителей в вузе получил взятку от директора коммерческой фирмы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске начальника одного из отделов Уральского государственного университета физической культуры заподозрили в получении взятки.

Как рассказали в пресс-службе СУ Следственного комитета по региону, Преступление выявили сотрудники ФСБ, сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.

По данным следствия, начальник отдела незаконно получил более 100 тыс. рублей в конце прошлого года. Эти деньги представителю вуза передал директор фирмы в обмен на подписание акта о выполнении работ до их фактического завершения.

— Подозреваемый признал вину в совершении преступления, — рассказали в Следственном комитете.

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