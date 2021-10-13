16 октября в Челябинск прибудет часть Пояса Пресвятой Богородицы

Ковчег с Поясом Пресвятой Богородицы в Храме Христа Спасителя в 2011 году. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

16 октября, в субботу, в 17:00 в Челябинском Свято-Симеоновском кафедральном соборе встретят ковчег с частью Пояса Пресвятой Богородицы.

В 2011 году великая святыня христианского мира в течение месяца путешествовала по России. Тогда же в честь 200-летия Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге члены Попечительского Совета по принесению святыни подарили собору доставленную с Афона частицу того самого Пояса Пресвятой Богородицы. Теперь святыня прибывает в Челябинск.

Часть Пояса Пресвятой Богородицы будет находиться в Свято-Симеоновском кафедральном соборе (ул. Кыштымская, 32) до 22 октября.

Как рассказали в пресс-службе Челябинской епархии, пояс был сплетен из шерсти руками Самой Пречистой Девы. В IV или в VI веке он был принесен в Константинополь, где оставался почти тысячу лет, вплоть до разграбления города крестоносцами. В XI веке греческая царевна Елена вышла замуж за грузинского царя Баграта IV и часть Пояса увезла с собою в Грузию.

Другую часть Пояса Богородицы византийские императоры брали в военные походы как боевую хоругвь. После многочисленных путешествий святыню передали Ватопедскому монастырю на Афоне. Оттуда она и была привезена в Россию.

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