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Происшествия13 октября 2021 16:16

Под Челябинском электричка сбила 38-летнего мужчину

Он шел вдоль путей и не услышал сигнала
Анна ВОЛКОВААнна ВОЛКОВА
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Машинист сигналил и тормозил, но мужчина все равно пострадал

Машинист сигналил и тормозил, но мужчина все равно пострадал

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На перегоне «Чурилово-Тракторострой» под Челябинском электричка сбила 38-летнего жителя Копейска. Как сообщает Южно-Уральское ЛУ МВД России на транспорте, он шел вдоль путей и не услышал приближающийся состав:

— Машинист электропоезда «Нижняя — Челябинск», увидев человека в опасной близости к железной дороге, подал сигнал высокой громкости и применил экстренное торможение, однако травмирования избежать не удалось. Пострадавший с закрытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в одну из больниц города Челябинска.

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