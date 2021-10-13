На М-5 в Челябинской области ограничили движение автомобилей из-за ремонта дороги

Ограничение ввели из-за ремонта дороги Фото: Алексей БУЛАТОВ

На М-5 11 октября ограничили движение машин на трех участках из-за продолжающегося ремонта дороги. Об этом сообщили в Упрдор «Южный Урал».

Так, реверсивное движение ввели в районе Златоуста (км 1754 — км 1763), на выезде из Челябинска в сторону Уфы (км 1860 — км 1871) машины могут проехать по одной полосе правого проезда.

— Временное ограничение в связи с проведением работ по устройству защитных слоев дороги будет действовать с 11 по 20 октября 2021 года, — сообщили в ведомстве.

На участке федеральной дороги (км 1829 — 1844 км) также ограничили движение по одной полосе, но до 31 октября.

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