Бывший заводчанин сам освоил трубу и играет на вокзале Челябинска

Евгений Клюев раз в неделю выступает на вокзале Челябинска

Челябинск славится не только своими трудовыми заслугами, но и музыкальными талантами. Каждую неделю на челябинском вокзале бывший заводчанин Евгений Клюев радует горожан исполнением различных композиций на трубе, играть на которой он научился сам. Его историей поделились сотрудники Южно-уральской железной дороги.

Смотреть видеосюжет Заводчанин играет на трубе на вокзале Челябинска

— Евгений Михайлович в прошлом — работник завода по производству нержавеющих капиллярных труб, в настоящем — музыкант. Находясь на пенсии и не имея музыкального образования, пять лет назад Евгений Михайлович стал самостоятельно осваивать навыки игры на трубе, — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.

В начале месяца Евгений Клюев пришел на концерт духового оркестра «Уралбэнд» и настолько вдохновился акустикой вокзала, что решился на собственное выступление. Руководство вокзала поддержало музыканта, и теперь он раз в неделю выступает в фойе вокзала.

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