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Происшествия13 октября 2021 17:36

В Магнитогорске третий день ищут 13-летнего подростка

Он ушел из дома в понедельник и с тех пор о нем ничего не слышно
Анна ВОЛКОВААнна ВОЛКОВА
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Если вы видели Антона, позвоните по телефону горячей линии 8-800-250-11-56 или 112. Фото: "Альфа Спас"

Если вы видели Антона, позвоните по телефону горячей линии 8-800-250-11-56 или 112. Фото: "Альфа Спас"

В Магнитогорске ищут 13-летнего Антона Носова. В понедельник он ушел из дома по улице Суворова и до сих пор никто не знает, где он. Ориентировку распространил поисково-спасательный отряд «Альфа Спас».

Фото: "Альфа Спас"

Фото: "Альфа Спас"

— Рост 150 см, среднего телосложения, глаза карие, волосы черные, коротко стриженный. Был одет в темно-синюю куртку на груди и спине надпись «РОССИЯ», черные сопртивные штаны и желтые кроссовки.

Если вы видели Антона, просим связаться по телефону горячей линии 8-800-250-11-56 или 112.

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