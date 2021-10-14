В Челябинской области потеплеет до +18 градусов

Метеорологи обещают необычное для осени тепло Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Челябинскую область в середине октября придет летняя погода. Сегодня, 14 октября, днем воздух прогреется до +13, +18 градусов. Будет малооблачно, дождей метеорологи не прогнозируют. Ветер останется слабым – юго-западным, 2-7 метров в секунду.

В следующие два дня будет уже не так тепло: от +10 до +15 градусов. Ветер немного усилится: до 3-9 метров в секунду.

В субботу 16 октября в северных районах Челябинской области начнутся небольшие дожди.

До 19:00 14 октября действует также предупреждение о неблагоприятных метеоусловиях первой степени. Смог продолжит скапливаться в Челябинске, Коркино, Златоусте, Аше, Сатке, Карабаше и Магнитогорске. В районах промышленных предприятий режим НМУ объявлен минимум до 19:00 15 октября.

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