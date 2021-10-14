Между Челябинском и Санкт-Петербургом запустят дополнительные авиарейсы

Челябинцы зимой смогут улететь в Санкт-Петербург Фото: Андрей АБРАМОВ

У жителей Челябинской области появится возможность слетать на выходные в Северную столицу. В конце декабря 2021 года и в начале января 2022 года запустят дополнительные авиарейсы между Челябинском и Санкт-Петербургом. Полеты будет осуществлять авиакомпания «Ижавиа».

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Пулково, дополнительные полеты состоятся 27, 28 и 29 декабря, 3 и 5 января. На рейсы назначен самолет Boeing 737-800. Минимальная цена билета в одну сторону составит 4 тыс. рублей.

Из Челябинска воздушное судно в каждый из дней будет отправляться в 13:55, из Санкт-Петербурга в обратном направлении – в 10:50. Полет займет 3 часа 10 минут.

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