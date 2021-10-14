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Здоровье14 октября 2021 9:28

В Челябинской области за день коронавирусом заболели 410 человек

Умерли еще 27 пациентов
Елена КОЛЧИНА
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Более 11 тыс. человек сейчас болеют коронавирусом

Более 11 тыс. человек сейчас болеют коронавирусом

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области все еще растет. За последние сутки медики подтвердили диагноз Covid-19 у 410 жителей региона, в том числе у двух школьников. Накануне сообщалось о 407 новых случаях заболевания, а неделю назад – о 397.

Сейчас от коронавируса в регионе лечатся 11 тыс. 270 человек.

По данным областного министерства здравоохранения, 27 человек за сутки скончались от ковидной пневмонии.

За все время эпидемии в Челябинской области зарегистрировали 103 тыс. 108 случаев заболевания коронавирусом.

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