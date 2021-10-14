Приходи и выигрывай: в Челябинске пройдет фестиваль ЗОЖ «Здоровое поколение» по скандинавской ходьбе

«Челябинск здоровый — Челябинск успешный» приглашает 16 октября на спортивный праздник гостей и участников.

Скандинавская ходьба с каждым годом становится все более популярным видом физической активности, здорового образа жизни для людей самого разного возраста. Фестиваль «Здоровое поколение» постоянно собирает и тех, кому за 50, и молодых людей.

Председатель Челябинского регионального молодежно-спортивного общественного движения «Челябинск здоровый — Челябинск успешный» Владислав Пидуков рассказал, что в ближайшую субботу, 16 октября в Парке «Сад Победы» пройдет фестиваль ЗОЖ «Здоровое поколение». Состязания по скандинавской ходьбе пройдут в различных возрастных группах — от 18 до 73 лет и старше и категориях на дистанциях от 350 (1 круг) до 1050 метров (3 круга).

— Инструкторы, организаторы фестиваля приглашают всех желающих преодолеть дистанции фестиваля на технику (от 55 лет и старше) и время, побороться за призовые места, призы и подарки получат лучшие, остальные — заряд прекрасного настроения, — отметил Владислав Пидуков.

ДЛЯ СПРАВКИ

— фестиваль ЗОЖ «Здоровое поколение» по скандинавской ходьбе пройдет при поддержке Фонд президентских грантов и Комитета социальной политики города Челябинска в рамках проекта «Активное долголетие: 55+»

— Фестиваль пройдет 16 октября в 12 часов дня в парке «Сад Победы»

— Соревнования проводятся в разных возрастах группах и категориях: Скандинавская ходьба на технику среди пожилых людей от 55 лет и старше.

1 круг — 350 м.

Возрастные группы по дистанциям:

73 и старше (350 м — 1 круг)

64-72 лет (660 м — 2 круга) 55-63 лет (1050 м — 3 круга)

Молодежь: 18-35 лет — 3 круга

— Призеры и победители в каждой возрастной группе (с 1 по 3 место) по скандинавской ходьбе, а также молодежь, награждаются ценными призами и поощрительными подарками.

— Призы: комплекты постельного белья, электрические термоса, массажеры для шеи и лица, портативные аккумуляторы.

Важно: при себе иметь документ, подтверждающий личность гражданина РФ (в случае получения ценных призов и подарков).

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