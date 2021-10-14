В Челябинскую область пришел дым от тлеющих под Екатеринбургом торфяников

В Свердловской области тушат тлеющие торфяники. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

До Челябинской области дошел дым от торфяников, тлеющих в окрестностях Екатеринбурга.

По данным областного министерства экологии, загрязняющие вещества попали с территории соседнего региона во время ночного переноса воздушных масс.

Единая информационная система мониторинга качества воздуха в 15:00 14 октября показывала повышенное содержание диоксида азота в районе озера Смолино и повышенное содержание сероводорода рядом с Челябинским металлургическим комбинатом. Пункт измерения рядом с закрытой городской свалкой зафиксировал повышенное содержание в воздухе частиц 10 мкм. В остальных районах города лаборатории зарегистрировали загрязнение воздуха в пределах нормы.

В Челябинске и еще нескольких городах региона дым из соседней Свердловской области «присоединился» к смогу, скопившемуся из-за неблагоприятных метеоусловий, в том числе слабого ветра, не дающего рассеиваться загрязняющим частицам. Режим НМУ действует уже три дня. По прогнозу, он не завершится ранее 19:00 14 октября.

Торфяники в Свердловской области горят с начала недели. По данным МЧС, тление продолжается на разрозненных очагах общей площадью 5,4 гектара. Из-за сильного задымления в Екатеринбурге даже закрыли движение по кольцевой дороге.

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