В Челябинске начали монтировать самый большой каток в парке Терешковой

Фото: управление культуры Челябинска.

В Челябинском парке имени Терешковой начали монтировать самый большой и популярный каток в городе.

— В настоящее время производится обустройство основания для заливки льда будущего катка на территории главной и двух примыкающих аллей, — сообщает управление культуры Челябинска. — В целях безопасности посетителей установлено металлическое ограждение по периметру будущего катка, ведутся работы по монтажу деревянного покрытия, установке уплотнительного материала и армированных плит, укладка пластиковых труб для наполнения охлаждающим элементом.

Открытие катка запланировано на 4 ноября. Особенность этой площадки в том, что не дает таять искусственному льду система охлаждения, которая работает даже при +10 градусах. Поэтому каток в парке имени Терешковой станет первым на свежем воздухе.

Стоимость входного билета и проката в 2021-2022 сохранится на уровне 100 рублей.

Искусственный лед не тает при +10. Фото: управление культуры Челябинска.

Подробнее о всех катках Челябинска читайте в свежем обзоре.

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