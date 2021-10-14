Мотоциклист сбил пешехода на перекрестке Братьев Кашириных и Молодогвардейцев

Фото: кадр из видео

Авария с участием мотоциклиста произошла в 19 часов на перекрестке Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. На видео с камер Интерсвязи видно, как загорелся зеленый сигнал светофора и люди начали переходить дорогу. Внезапно с улицы Братьев Кашириных повернул мотоциклист, наехав на пешехода.

Через 15 минут на место ДТП приехала машина скорой помощи. Со слов очевидцев, мотоциклист сбил ребенка. Информация уточняется.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru