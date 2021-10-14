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Происшествия14 октября 2021 20:49

Мотоциклист сбил пешехода на перекрестке Братьев Кашириных и Молодогвардейцев

Момент аварии попал на видео
Ольга ЩАПИНА
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Фото: кадр из видео

Фото: кадр из видео

Авария с участием мотоциклиста произошла в 19 часов на перекрестке Братьев Кашириных и Молодогвардейцев. На видео с камер Интерсвязи видно, как загорелся зеленый сигнал светофора и люди начали переходить дорогу. Внезапно с улицы Братьев Кашириных повернул мотоциклист, наехав на пешехода.

Через 15 минут на место ДТП приехала машина скорой помощи. Со слов очевидцев, мотоциклист сбил ребенка. Информация уточняется.

Мотоциклист сбил пешехода на Братьев Кашириных

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