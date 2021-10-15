Из челябинского МБУ «Спортивный город» уволился руководитель

Эркин Маматов уволился по собственному желанию. Фото: МБУ «Спортивный город»
МБУ «Спортивный город» в Челябинске лишилось руководителя. Директор учреждения Эркин Маматов уволился по собственному желанию. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
С понедельника 18 октября обязанности руководителя в «Спортивном городе» будет исполнять замдиректора Денис Воробьев.
Напомним, 30 сентября в офис бюджетного учреждения с обыском пришли силовики. В мэрии Челябинска, которая является учредителем МБУ, тогда пообещали содействовать правоохранительным органам.
«Спортивный город» работает в Челябинске последние десять лет. Учреждение поддерживает работу дворовых спортплощадок, проводит бесплатные тренировки для любителей физкультуры, организует различные оздоровительные мероприятия. Эркин Маматов руководил МБУ с 2015 года.
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