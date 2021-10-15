Главный терапевт Челябинской области рассказала, как получить медотвод от прививки против COVID-19

Необходимо пройти иммунологическую комиссию Фото: Валентина ВАГАНОВА

После введения обязательной вакцинации для сотрудников ряда сфер (это образование, медицина и услуги) особенно остро встал вопрос, как получить медотвод.

— Вы обращаетесь к своему врачу, врач направляет вас на иммунологическую комиссию, и дальше принимается решение. Обсуждаются все показания к вакцинации и противопоказания, то есть риск, скажем так, развития каких-то осложнений после вакцинации, — пояснила главный внештатный терапевт регионального Минздрава Анна Мищенко.

Среди противопоказаний могут быть обострение хронической болезни, острая фаза заболевания, аллергическая реакция на вакцину.

А вот беременность сейчас не является противопоказанием. Можно вакцинироваться после 22 недели, ведь ковид — это риск не только для будущих мам, но и для малышей.

— Мы все хотим жить и жить долго. В данной ситуации медотвод не спасет от ковида, — отметила Анна Мищенко.

Кстати, медотвод не дает возможность посещать массовые мероприятия. Для этого придется делать ПЦР-тест. Нужно чтобы лаборатория могла передавать результаты на «Госуслуги». В частных клиниках это обойдется в 1500-2000 рублей.

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