В центре Челябинска начали строить новое здание для налоговой за 1,2 млрд рублей

На стройке торжественно заложили капсулу времени. Фото: cheladmin.ru

В пятницу, 15 октября, в Челябинске дали старт строительства нового здания Налоговой службы. Оно будет расположено на пересечении улиц Труда и Энгельса.

Как сообщают в пресс-службе мэрии, 8-этажном здании площадью около 15 тыс. «квадратов» разместятся порядка 800 сотрудников. На первом этаже будет большой операционный зал для приема посетителей. Срок строительства — полгода года.

Руководитель УФНС по Челябинской области Михаил Бирюк рассказал, что будет с помещениями, которые занимает налоговая я сейчас:

— Не секрет, что в большей степени сейчас налоговые органы располагаются в зданиях бывших детских садов, после завершения строительства мы отдадим накопленные с 90-х годов долги перед муниципалитетом, то есть вернем эти здания в систему образования Челябинска. Демографическая ситуация изменилась, и они очень нужны городу.

Он также добавил, что отсутствие современных зданий не давало возможности строить планы по модернизации и централизации службы.

Глава города Наталья Котова назвала размер инвестиций — 1,2 млрд рублей.

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