Водитель зажал голову пенсионерки в дверях троллейбуса в Челябинске

Помощь пожилой женщине никто не стал оказывать. Фото: Александр АБРАМОВ

В Металлургическом районе Челябинска, 15 октября, водитель троллейбуса №7 зажал в дверях голову пожилой женщины и продолжил ехать по маршруту. Он остановился, когда услышал ее слезные крики, открыл двери, выпустил женщину и поехал дальше.

— Бабуле зажало голову на выходе из транспорта. Водитель поехал, несмотря на то, что голова женщины была зажата в дверях. Пенсионерка сильно кричала. Только после ора водитель остановилась и открыла двери, — пишет очевидица произошедшего Надежда Уварова у себя в Facebook.

Надежда также рассказала, что пожилая женщина встала на месте, схвативших обеими руками за голову, и начала что-то бормотать и охать. Никаких извинений и помощи ни кондуктор, ни водитель не оказали.

Наказать водителя, как минимум, за невнимательность не удастся, поскольку его личность пока не установлена. На данный момент, со слов очевидцев, известно только то, что за рулем троллейбуса №7 находилась женщина примерно лет 60-ти. Руководство «ЧелябГЭТ» проводит проверку.

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