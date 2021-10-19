В Челябинске работу светофоров подстроят под движение трамваев

На перекрестках уже начали устанавливать индукционные петли. Фото: миндортранс Челябинской области
Трамваям на проспекте Победы в Челябинске собираются обеспечить «зеленый коридор». Это поможет ускорить движение общественного транспорта.
На 11 перекрестках на проспекте разместят специальные устройства. Индукционные петли под трамвайными путями и автомобильными полосами будут определять, что трамвай или машины приближаются к участку. Информация поступит управляющему светофором компьютеру, а тот включит нужный сигнал.
Как рассказали в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта, установка индукционных петель займет приблизительно месяц. Для датчиков в асфальте сейчас прорезают специальные углубления, а потом заливают их битумом. На каждом из перекрестков работы продлятся 2-3 дня.
Работу светофоров изменят на 11 участках. Схема: миндортранс Челябинской области
Потом не менее двух недель потребуется, чтобы настроить оборудование. Но и на этом подготовка к подключению новой системы дорожного регулирования не закончится.
— Затем мы изучим транспортные потоки и оценим эффективность проделанной работы. После чего займемся оптимизацией расписания движения трамваев, — рассказал замглавы миндортранса Александр Егоров.
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