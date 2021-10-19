ФСБ выявила похищение 54 млн рублей гендиректором «Уралспецмонтаж» в Челябинской области

СК планирует вернуть похищенные деньги в бюджет. Фото: Следственное управление СК по Челябинской области.

В Челябинской области сотрудниками ФСБ задержан генеральных директор АО «Уралспецмонтажа» за мошенничество в особо крупном размере. Областной Следственный комитет сообщает, что он украл из федерального бюджета 54 миллиона рублей.

— Обвиняемый с 2016 по 2020 год отправлял фейковые документы о предоставлении строительных услуг в федеральное казначейство. Исходя из документов, мужчина нелегально присвоил себе 54 миллиона рублей, — сообщили в Следственном комитете по Челябинской области.

Гендиректора «Уралспецмонтажа» задержала ФСБ. Фото: Следственное управление СК по Челябинской области.

Гендиректор «Уралспецмонтажа» задержан. СК настаивает на том, чтобы обвиняемому назнанчили меру пресечения в виде заключения под стражу. Зачастую на этом настаивают в тех случаях, когда есть риск, что обвиняемый сможет откупиться либо скрыться за пределами государства.

В СК рассказали, что предпримут меры, чтобы вернуть украденные 54 миллиона рублей обратно в бюджет. Уголовное дело продолжается.

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