В Челябинске прогнозируют похолодание до -1 и снегопад

Челябинцам рекомендуют взять с собой зонтик и достать из шкафа шарф. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Челябинске синоптики прогнозируют резкое похолодание, снегопад и дождь 20 и 21 октября. По данным областного гидрометеоцентра, в четверг температура опустится до -1 градуса.

В среду, 20 октября, днем ожидается до +8 тепла, ночью — до +5. Небо будет затянуто тучами, а в некоторых районах Челябинска пройдет дождь со снегом.

В четверг, 21 октября, погода ухудшится. Днем температура на термометрах упадет до +4 , а в ночное время похолодает еще сильнее: до -1 градуса. Снег и дождем продолжит выпадать.

В сети уже начала появляться информация с предупреждением водителей о возможном образовании скользкого покрытия на дорогах из-за погодных условий.

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