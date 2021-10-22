В Челябинской области от коронавируса вакцинировались 36,9% взрослого населения

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Введение новых коронавирусных ограничений в Челябинской области — системы QR-кодов и обязательной вакцинации — привело к увеличению числа людей, сделавших прививку. Как рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге, посвященном эпидемиологической ситуации в регионе, на сегодняшний день привиты 36,9% взрослого населения.

Но для коллективного иммунитета этот показатель должен достичь 80%.

— На сегодняшний день с учетом данным ФМБА в Челябинской области первым компонентом вакцинировались от коронавируса 995 337 человек, — рассказала Ирина Гехт. — 2,4% не явились на второй этап вакцинации. Повторно поставили прививку 54 970.

При этом темп вакцинации значительно увеличился. Сейчас он, по словам Ирины Гехт, составляет 8 547 человек в сутки. Для сравнения, на прошлой недели было менее 2000.

По темпу вакцинации Челябинская область занимает 14 место в России. У нас этот показатель 456 в день на 100 000 населения. Только за вчерашний день, как уточнила Ирина Гехт, прививку сделали 13 000 человек, в том числе 400 — привились в круглосуточном мобильном пункте вакцинации ночью.

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