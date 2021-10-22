Штраф за без безбилетный проезд в Челябинской области отказались повышать до 700 рублей

Фото: Андрей АБРАМОВ

На заседании комитета по законодательству депутаты заксобрания Челябинской области вновь рассмотрели поправку в законопроект «Об административных правонарушениях в Челябинской области». На предыдущем заседании документ был отправлен на доработку, так как посчитали минимальный размер штрафа за безбилетный проезд в 700 рублей слишком высоким.

Ко второму чтению законопроекта депутаты предложили снизить порог до 500 рублей. В настоящее время размер штрафа за безбилетный проезд в транспорте общего пользования составляет от 100 до 500 рублей. Однако после перехода на валидаторы власти опасаются, что отсутствие кондуктора приведет к росту числа безбилетников. Изначально озвучивался новый штраф от 700 до 1500 рублей. Однако в последнем варианте рассматривают цифры от 500 до 1500 рублей.

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