В уральском дерби «Трактор» переиграл «Автомобилист» в серии буллитов

"Трактор" с минимальным счетом в серии буллитов выиграл в Челябинске у "Автомобилиста". Фото ХК "Трактор".

В предыдущем матче в конце сентября в Екатеринбурге «медведи» переиграл «Авто» в серии буллитов 2:1. Сегодня, 22 октября в Челябинске команды то и дело обменивались голами. Забрасывали гости, «Трактор» сравнивал счет и наоборот. В итоге к середине третьего периода счет на табло был 3:3. У челябинцев поочередно отличились Илья Карпухин, Лукаш Седлак и один из лучших бомбардиров «Трактора» Никита Тертышный. После окончания третьего отрезка матча счет не изменился.

В овертайме счет не изменился. В серии буллитов Виталий Абрамов и Тему Пулккинен точно поразили ворота гостей. Итог — 4:3 в пользу «Трактора».

24 и 26 октября «Трактор» на выезде сыграет поочередно с новосибирской «Сибирью» и в Магнитогорске с «Металлургом».

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