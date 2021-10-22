В Заксобрании Челябинской области утвердят новую должность

Руководитель аппарата в том числе будет рассаживать членов ЗСО. Фото: Пресс-служба Заксобрания Челябинской области.

В Законодательном собрании Челябинской области утвердят новую должность — руководителя аппарата. Обновление состава и дополнительный кадр в штате связывают с уходом двух единоросов, занимающих должности вице-спикеров.

Одной из главных обязанностей руководителя аппарата будет надзор за всеми сотрудниками Заксобрания. Это должно облегчить работу председателя. Также он будет рассаживать членов ЗСО на будущих заседаниях и отвечать за служебный транспорт.

Владимир Мякуш, спикер парламента Челябинской области, уверяет, что аналогичные должности присутствуют и в других регионах. Кандидатов уже начали проверять, подходят ли они на новое место.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru