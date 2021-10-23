Суд обязал мэрию Миасса убрать трубы с братской могилы

Фото: Госкомитет охраны объектов культурного наследия в Челябинской области

Администрацию Миасса обязали привести в порядок «Памятник на братской могиле, где похоронены 70 человек жертв колчаковской расправы», который признан объектом культурного наследия регионального значения.

— Объект находится в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, через территорию памятника проведена теплотрасса, ухудшающая его внешний вид, — рассказали в прокуратуре Челябинской области.

Надзорное ведомство еще весной потребовало у мэрии отремонтировать памятник, но это не помогло. Тогда прокурор обратился в суд.

Миасский городской суд обязал муниципалитет провести ремонтно-восстановительные работы, а также убрать трубы теплотрассы с территории памятника. Решение суда вступило в законную силу.

Добавим, памятник установлен в Миассе на месте братской могилы жертв Гражданской войны. Монумент на месте захоронения открыли в 1957 году, впоследствии его обновляли и заменяли. Обелиск, находящийся на площади Революции сейчас, установлен в 1977 году. Без ремонта с монумента начали отваливаться облицовочные плиты, разрушилась и площадки рядом с ним.

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