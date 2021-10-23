В Челябинске поймали бандитов, с оружием запугивавших предпринимателей

Во время обыска у членов преступной группы изъяли целый арсенал. Фото: управление Росгвардии по Челябинской области

В Челябинске задержали участников преступной группы, которые вымогали деньги у торговцев на нескольких городских рынках. На предпринимателей нападали с оружием и запугивали. Кроме того, участники банды организовывали массовые драки.

В операции по задержанию подозреваемых участвовали сотрудники полиции, ФСБ и ОМОН Росгвардии.

— У активных членов преступной группы в местах их проживания обнаружено и изъято четыре травматических пистолета, самодельное огнестрельное оружие, боеприпасы, холодное оружие и экстремистская литература, — рассказали в региональном управлении Росгвардии.

В отношении участников группы возбудили уголовное дело о хулиганстве с применением оружия.

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