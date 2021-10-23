В Челябинской области коронавирусом заболели еще 435 человек

Ситуация в регионе остается напряженной Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Челябинской области выявили 435 новых случаев коронавируса. Это рекордно высокий показатель.

Среди вновь заболевших – четверо школьников.

Количеств умерших от ковидной пневмонии также остается максимально высоким: за день скончались 29 пациентов. По данным областного министерства здравоохранения, сейчас на лечении находятся 12 тыс. 985 больных коронавирсуом.

За все время в регионе зарегистрировали 106 тыс. 914 случаев Covid-19.

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