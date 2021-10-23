В Металлургическом районе Челябинска открыли сухой фонтан

Ы центре сооружения хотят установить скульптуру Фото: Ольга ЩАПИНА

В Челябинске открыли еще один сухой фонтан. Он появился в Металлургическом районе на пересечении шоссе Металлургов и 50-лет ВЛКСМ. Раньше здесь стоял обычный фонтан, который не работал. Объект должны были сдать в июле, но московский подрядчик заявил о финансовых проблемах и затянул работы на четыре месяца.

Фонтан дополнили качелями Фото: Ольга ЩАПИНА

В центре фонтана разметили металлические лепестки, сделали подсветку, но композиция получилась незаконченной. Предложений ждут от жителей района.

Сквер благоустроили в Металлургическом районе Фото: Ольга ЩАПИНА

— Есть разные варианты, что разместить в центре чаши, — рассказал глава Металлургического района Сергей Кочетков. — Есть варианты: балерина либо Дюймовочка. Мы готовы принять предложения, и в следующем году обязательно эту композицию внутрь чаши поставим.

Ждут предложений и по названию благоустроенного сквера. Скорее всего, он станет студенческим, так как рядом Южно-Уральский многопрофильный колледж.

Жителей попросили придумать название для сквера Фото: Ольга ЩАПИНА

На фонтан администрация Челябинска потратила 8,5 млн рублей. Также в сквере установили освещение, повесили лавочки-качели. Сразу после монтажа сухой фонтан законсервируют до весны.

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