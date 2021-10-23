Челябинку сняли с самолета в Сочи из-за курения в салоне

Самолет улетел без пассажирки из Челябинска Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Жительница Челябинска не смогла воспользоваться своим билетом на авиарейс «Сочи-Москва». 28-летняя женщина прошла регистрацию и заняла свое место на борту самолета, но после этого решила закурить электронную сигарету. На замечания других пассажиров и бортпроводников челябинка не отреагировала. Тогда командир экипажа решил отстранить челябинку от полета и вызвал на подмогу сотрудников транспортной полиции.

Как рассказали в пресс-службе УТ МВД в Южном федеральном округе, женщину сопроводили в дежурную часть. Там в отношении нее составили протокол о нарушении запрета на курение в отдельных местах. Курильщице предстоит выплатить штраф в сумме от 500 до 1,5 тыс. рублей.

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