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Происшествия23 октября 2021 14:03

Рядом с недостроенным конгресс-холлом в центре Челябинска произошел пожар

Загорелось заброшенное здание
Елена КОЛЧИНА
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Фото: Павел Кочнев

Фото: Павел Кочнев

Пожар случился днем 23 октября в центре Челябинска, на улице Российской.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, загорелось заброшенное здание. Ну тушение пожара отправили 12 человек, 3 единицы техники.

Пламя успело распространиться на 40 квадратных метров. За десять минут удалось локализовать возгорание и обезопасить от огня соседние здания.

Никто из людей при происшествии не пострадал, причины пожара еще предстоит выяснить.

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