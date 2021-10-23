Рядом с недостроенным конгресс-холлом в центре Челябинска произошел пожар

Фото: Павел Кочнев

Пожар случился днем 23 октября в центре Челябинска, на улице Российской.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, загорелось заброшенное здание. Ну тушение пожара отправили 12 человек, 3 единицы техники.

Пламя успело распространиться на 40 квадратных метров. За десять минут удалось локализовать возгорание и обезопасить от огня соседние здания.

Никто из людей при происшествии не пострадал, причины пожара еще предстоит выяснить.

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