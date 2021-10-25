Министра экологии Челябинской области оставят на посту, несмотря на возраст

В 65 лет Сергей Лихачев не выйдет на пенсию

Министр экологии Челябинской области Сергей Лихачев останется на своем посту еще, как минимум, на год. Постановление об этом подписал губернатор Алексей Текслер. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, служебный контракт с министром экологии прекращают из-за достижения предельного возраста пребывания на государственной службе. Одновременно с Сергеем Лихачевым заключают новый контракт, на этот раз срочный – до 21 октября 2022 года. Дело в том, что к срочному трудовому договору норма о предельном возрасте не применяется.

Сергею Лихачеву на прошлой неделе исполнилось 65 лет. Министром экологии Челябинской области он работает с мая 2018 года

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