В Челябинской области объявили штормовое предупреждение

Снегопады продолжатся до конца недели Фото: Иван МАКЕЕВ

В Челябинской области 28 октября будет дуть сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду. Штормовое предупреждение объявили в региональном ГУ МЧС.

Погоду дополнительно ухудшат осадки и лед на дорогах. По данным метеорологов, ночью и утром 28, 29 и 30 октября будет появляться гололедица. На протяжение всех трех дней ожидают мокрый снег с дождем, правда, не на всей территории региона, а местами.

В четверг и пятницу ночная температура воздуха будет варьироваться от -6 до 0 градусов, а в ночь на субботу стает еще холоднее: от -8 до — 3 градусов.

В дневное время с 28 по 30 октября ожидают от +1 до +7 градусов.

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