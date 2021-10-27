В Челябинской области на карантине находятся 10 тысяч школьников

Два города перевели школьников на полный дистант Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Челябинской области на карантине сегодня находятся 10 тысяч школьников. Два муниципалитета — Трехгорный и Снежинск — учатся на дистанте. Об этом сообщил Министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов

— На карантине сейчас 10 тысяч школьников из 400 тысяч, — уточнил Александр Кузнецов.

Первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, ссылаясь на данные Роспотребнадзора, сообщила, что уровень заболеваемости ОРВИ по взрослым и детям сейчас выше эпидпорога.

— Ниже эпидпорога заболеваемость только среди детсадовских детей, — уточнила Гехт.

Она добавила, что в ближайшее время регион ждет поставку 190 тыс. вакцин от гриппа.

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