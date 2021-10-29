Змей Горыныч и горка-ловушка: стало известно, как будет выглядеть ледовый городок в Челябинске

Горка-Горыныч, тигр - символ 2022 года по восточному календарю и светящаяся ромашка появятся на главной площади Челябинска. Иллюстрация из документации аукциона

Администрация Челябинска объявила аукцион на строительство и содержание новогоднего ледового городка на площади Революции. Подрядчику готовы заплатить 8,5 млн рублей.

Ледяной указатель для посетителей. Иллюстрация из документации аукциона

Темой городка выбрали «Сказочный лес». Во время онлайн-голосования горожане предпочли этот вариант «Времени открытий», «Детским сказкам» и «Легендарному оркестру».

Образы богатырей позаимствованы из популярных мультфильмов. Иллюстрация из документации аукциона

На площади Революции, согласно проекту, должны появиться несколько горок, в том числе горка-ловушка, ледяной лабиринт, сцена, ярмарочные павильоны и всевозможные ледяные скульптуры, изображающие героев сказок. Кроме того установят светящиеся искусственные деревья и цветы.

Карта будущего городка. Иллюстрация из документации аукциона

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