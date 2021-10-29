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Общество29 октября 2021 10:00

Змей Горыныч и горка-ловушка: стало известно, как будет выглядеть ледовый городок в Челябинске

На украшение площади Революции готовы потратить 8,5 млн рублей
Елена КОЛЧИНА
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Горка-Горыныч, тигр - символ 2022 года по восточному календарю и светящаяся ромашка появятся на главной площади Челябинска. Иллюстрация из документации аукциона

Горка-Горыныч, тигр - символ 2022 года по восточному календарю и светящаяся ромашка появятся на главной площади Челябинска. Иллюстрация из документации аукциона

Администрация Челябинска объявила аукцион на строительство и содержание новогоднего ледового городка на площади Революции. Подрядчику готовы заплатить 8,5 млн рублей.

Ледяной указатель для посетителей. Иллюстрация из документации аукциона

Ледяной указатель для посетителей. Иллюстрация из документации аукциона

Темой городка выбрали «Сказочный лес». Во время онлайн-голосования горожане предпочли этот вариант «Времени открытий», «Детским сказкам» и «Легендарному оркестру».

Образы богатырей позаимствованы из популярных мультфильмов. Иллюстрация из документации аукциона

Образы богатырей позаимствованы из популярных мультфильмов. Иллюстрация из документации аукциона

На площади Революции, согласно проекту, должны появиться несколько горок, в том числе горка-ловушка, ледяной лабиринт, сцена, ярмарочные павильоны и всевозможные ледяные скульптуры, изображающие героев сказок. Кроме того установят светящиеся искусственные деревья и цветы.

Карта будущего городка. Иллюстрация из документации аукциона

Карта будущего городка. Иллюстрация из документации аукциона

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