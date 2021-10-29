В Челябинске повысили плату за детский сад

До октября плата за день пребывания в детсаду составляла 1900 рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В детских садах Челябинска родителям предоставили распоряжение городской администрации о повышении платы за присмотр и уход за детьми. Документ подписан 26 октября, однако плата повышается с 1 октября. Пояснение дали в комитете по делам образования.

— Питание детей в детском саду оплачивается из двух источников: городского бюджета и родительской платы, — ответили в пресс-службе комитета. — С октября 2021 года бюджетная составляющая увеличена на 33%, стоимость родительской платы возросла на 12%. Данное решение принято в связи с повышением цен на продукты и необходимостью выполнения натуральных норм детского питания. Отметим, последнее повышение размера родительской платы производилось в 2017 году.

С 1 октября родители будут платить 2130 рублей за пребывание ребенка в группах полного дня, 2350 рублей — в группах круглосуточного пребывания, 1100 рублей — в группах кратковременного пребывания (от 3 до 5 часов в день).

При этом система платежей в детском саду носит авансовый характер. То есть за октябрь родители уже заплатили месяц назад. В квитках повышения тарифа предусмотрено не было.

— Доначисление на основании распоряжения администрации будет произведено при выставлении квитанции за ноябрь, — отметили к комитете по делам образования Челябинска.

Распоряжение о повышении тарифа с октября появилось только в конце месяца.

Другими словами, за октябрь родителям придется доплатить и внести авансовый платеж за ноябрь уже по новому тарифу.

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